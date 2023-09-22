إعادة تشكيل اللجان الرياضية بنادى الاتحاد السكندرى

أعلن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى بيان له على الصفحة الرسمية للنادى عن إعادة تشكيل اللجان الرياضية المختلفة وقال البيان “ بأن مجلس الادارة يضع نُصب عينيه المصلحة العُليا لزعيم الثغر و وفرقها ، و بناء عليه تم تشكيل عدة لجان الموسم الماضى تتولى تسيير أعمال الفرق الرياضية و تقديم كل سُبل الدعم و المساندة لها ، سواء للفريق الأول لكرة القدم و كرة السلة و الكرة الطائرة و قطاع الناشئين لهذه الفرق و كذلك الألعاب الفردية ، و حيث أنه بإنتهاء الموسم الرياضى المُنقضى 2022_ 2023 يكون قد أنتهت أعمال و مهام هذه اللجان”

و أضاف البيان بأنه بناء على ما تقدم فإن مجلس إدارة النادى يُثمن مجهودات هذه اللجان الرياضية خلال الفترة الماضية ، و تقرر إعادة تشكيل هذه اللجان من جديد وفقاًللأهداف التي يأملها و يرغب في تحقيقها مجلس إدارة النادى و جماهير النادى العظمية ، و الإعلان عنها عقب الاستقرار على الأسماءالتي ستتضمنها هذه اللجان و التي ستضم خبرات رياضية من شأنها إحداث طفرة و إضافة حقيقية للفرق الرياضية لزعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة ."

وأكد البيان على أن مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بأنه يضع نُصب عينيه المصلحة العُليا لزعيم الثغر و فرقه الرياضية ،مشيرا الى أنه قد تم تشكيل عدة لجان الموسم الماضى تتولى تسيير أعمال الفرق الرياضية و تقديم كل سُبل الدعم و المساندة لها ، سواء للفريق الأول لكرة القدم و كرة السلة و الكرة الطائرة و قطاع الناشئين لهذه الفرق و كذلك الألعاب الفردية ، و حيث أنه بإنتهاء الموسم الرياضى المُنقضى 2022_ 2023 يكون قد أنتهت أعمال و مهام هذه اللجان

وأختتم البيان مؤكدا أنه تقرر إعادة تشكيل هذه اللجان من جديد وفقا للأهداف التي يأملها و يرغب في تحقيقها مجلس إدارة النادى و جماهير النادى العظمية ، و الإعلان عنها عقب الاستقرار على الأسماءالتي ستتضمنها هذه اللجان