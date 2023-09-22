يوسف القعيد يكشف موقف مفاجئ للرئيس عبدالناصر من روايات نجيب محفوظ

كشف الأديب يوسف القعيد، تلقيه اتصال هاتفي من الدكتور خالد جمال عبدالناصر، ابن الرئيس جمال عبدالناصر، الذي أعرب عن رغبته في لقاء الكاتب نجيب محفوظ ومصافحته.

وأضاف القعيد خلال لقاءه مع برنامج “الشاهد” على قناة “إكسترا نيوز” اليوم الخميس، أنه كان قلقا من رد فعل محفوظ نظرًا لموقفه السابق من نظام حكم الرئيس عبدالناصر، لافتا إلى أنه عندما نقل هذا الطلب لمحفوظ، أبدى استعداده للقاء وقال إنه مستعد للتواجد في أي وقت.

وفي اللقاء بين خالد جمال عبدالناصر ونجيب محفوظ، أفاد خالد بأن والده لم يكن غاضبًا من روايات محفوظ التي انتقدت النظام السابق.

وأكد أن جمال عبدالناصر وافق على تحويل روايات محفوظ إلى أفلام سينمائية، مثلما وافق على تحويل رواية "شيء من الخوف" لثروت أباظة إلى فيلم سينمائي، على الرغم من رمزيتها.

شهادات حرب أكتوبر

وبالنسبة للأدب في مصر بعد حرب أكتوبر، أعرب القعيد عن أمنيته بأن يكتب المواطنون العاديون شهاداتهم عن الحرب من السويس وسيناء، بجانب المذكرات التي كتبها قادة الحرب.

وأشار إلى أنه يتمنى وجود دور نشر في مصر يساهم في توثيق تلك الشهادات والمذكرات لأنها مادة خام لتاريخ البلد، بنفس الطريقة التي تتبعها دور النشر في الولايات المتحدة عندما يرسلون صحفيين متخصصين لمساعدة المسؤولين السابقين في تأليف مذكراتهم وتسهيل عملية النشر.

قال إنه كان صديقا للكاتب والأديب الراحل جمال الغيطاني، مؤكدًا أنه ما زال على صلة بشقيقه اللواء إسماعيل الغيطاني حتى الآن.

وناشد اللواء إسماعيل الغيطاني كتابة شهادة شقيقه جمال الغيطاني عن حرب أكتوبر المجيدة، مواصلا: "أنا مقصر لأنني لم أكتب شهادتي على جمال الغيطاني، كتبت عنه كتابات متناثرة كثيرة جدا، وبخاصة بعد رحيله منذ سنوات".

وتابع الكاتب والأديب: "أطالب نفسي وابنه وابنته بأن نكتب عن جمال الغيطاني، فقد كان لديه فهم للعسكرية المصرية وكان متبحرا في تاريخها بداية من مصر الفرعونية حتى حرب أكتوبر المجيدة، وكتب كتابا مهما بعنوان المصريون والحرب من صدمة يونيو إلى يقظة أكتوبر".

وأوضح: "جمال الغيطاني دافع عن مصر والمصريين، وعناوين مجموعاته القصصية فيها روح العسكرية المصرية العظيمة"، ورد عليه الإعلامي محمد الباز قائلا: "الغيطاني أصّل لفكرة يحاول البعض تشويهها، وأكد أن المصريين يحاربون ويقاتلون دفاعا عن أمنهم واستقرارهم".