هل يصبح Copilot AI المتسوق الشخصي لك

خلال حدث Surface السنوي الذي يركز إلى حد كبير على الذكاء الاصطناعي يوم الخميس، أعلنت مايكروسوفت أن مساعدها للذكاء الاصطناعي، Coliot، سيكون متاحًا أيضًا للمساعدة في التسوق على Bing وEdge. بشكل عام، تخطط الشركة لجعل Copilot جزءًا من جميع منتجاتها الرئيسية، بما في ذلك Windows وEdge والمزيد. عندما يتعلق الأمر بالتسوق على وجه التحديد، يمكن أن يساعدك Copilot في اتخاذ قرار بشأن النمط، وتحديد موقع عنصر معين، وبالطبع شرائه في النهاية.

لكن الإطلاق الجديد قد يكون متعلقًا باللحاق بركب المنافسين أكثر من الابتكار الفعلي. تتيح لك Google Lens، على سبيل المثال، العثور على المنتجات التي يمكنك شراؤها بمجرد التقاط صورة لها. وهذا يعني أنه يمكنك العثور على النتائج التي تناسب ما تبحث عنه، حتى لو لم يكن لديك الكلمات المناسبة لكتابتها في شريط البحث. حتى أن جوجل بدأت في استخدام بياناتك عبر تطبيقات الشركة، بما في ذلك Lens، لمساعدة برنامج الدردشة Bard AI الخاص بها على توفير استجابات روبوت الدردشة الأكثر صلة وقابلة للتنفيذ.

يعمل برنامج Copilot للتسوق من خلال طرح أسئلة إضافية بناءً على بحثك لتقديم توصيات خاصة بك. سيكون استخدام صورة أو صورة محفوظة للبحث باستخدام Copilot متاحًا قريبًا.

سيبدأ تطبيق Copilot AI في طرحه على الأجهزة في 26 سبتمبر. وقضت Microsoft جزءًا كبيرًا من حدثها يوم الخميس في الحديث عن تحديثات منتج الذكاء الاصطناعي. على الرغم من أنه حاليًا عبارة عن إعداد متناثر إلى حد ما، مع تكرارات مختلفة عبر أنظمة Microsoft الأساسية، فإن تحديث Copilot سينشئ مساعدًا ذكاءً اصطناعيًا واحدًا يمتد عبر المنتجات.