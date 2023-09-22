3 شروط للتقديم على وظائف شركة المياه الوطنية السعودية

وظائف شركة المياه الوطنية السعودية.. بحث عنها الكثيرون من حملة شهادات الدبلوم والبكالويوس فأعلى، خلال الساعات الأخيرة لمعرفة الوظائف المتاحة وشروط التقديم.

وأوضحت الشركة أن الوظائف الإدارية والتقنية والهندسية الشاغرة، متاحة في عدد من مدن المملكة العربية السعودية، وهى "الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، القصيم، تبوك، حقل، الحناكية".

وظائف شركة المياه الوطنية

ولفتت شركة المياه الوطنية عبر موقعها الإلكتروني عن حاجتها لشغل الوظائف التالية:

- مشرف التشغيل والصيانة

- أخصائي خدمة عملاء

- مدير الأمن الفني

- مدير المشروع

- منسق عمليات التوزيع

- أخصائي مراقبة

- أخصائي مشتريات

- أخصائي الامتثال الأمني

- مهندس هيدروليكي

- مدير العلاقات التجارية

- مدير المخاطر التشغيلية

- أخصائي تحسين الأداء

- أخصائي السلامة

- قائد تطوير العقود

- أخصائي التحصيل التجاري

- أخصائي أول استراتيجية الشركة

- أخصائي كفاءة الأداء

- رئيس قسم الاختبار والتشغيل

- مدير حوكمة الشركات

- مدير الخدمات الفنية

- أخصائي أوامر التغيير

- مشرف الأزمات والكوارث

- مشرف الاشعاع

- رئيس قسم السلامة

- قائد الرصد والابلاغ

وظائف شركة المياه..التخصصات المطلوبة

- إدارة الأعمال

- القانون

- الأنظمة

- الموارد البشرية

- العلاقات العامة

- المحاسبة

- تقنية المعلومات

- الأمن السيبراني

- نظم معلومات إدارية

- البحوث الإحصائية

- علوم الحاسب

- علوم البيانات

- إدارة سلاسل الإمداد

- إدارة المشاريع

- الهندسة (عام)

- الهندسة الصناعية.

وظائف شركة المياه السعودية.. شروط عامة للتقديم

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

يذكر أن شركة المياه الوطنية تأسست عام 2008م، هي شركة مساهمة سعودية، مملوكة بالكامل للدولة متمثلة في صندوق الاستثمارات العامة, وتقدم خدمات المياه والصرف الصحي على أٌسس تجارية سليمة وفقاً لأحدث المعايير العالمية وذلك بتضافر جهود الكوادر الوطنية.

كما تقوم شركة المياه الوطنية بخدمات عديدة منها:

- تكريس جهودها لتأمين مياه شرب ذات جودة عالية لجميع العملاء.

ربط جميع المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي.

الحفاظ على موارد المياه الطبيعية وحماية البيئة.

الاستفادة القصوى من مياه الصرف الصحي التي تتم معالجتها بأفضل التقنيات.

الحرص على تقديم الخدمات بأفضل الطرق والتقنيات لجميع العملاء، وتعمل على تطوير الكفاءات السعودية وتدريبها حسب أحدث المعايير العالمية.