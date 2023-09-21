كوت ديفوار.. "اشتباه قوي" في التسمم الغذائي ومقتل 9 أشخاص

كشف تشارلز كوفي أكا، رئيس أركان في وزارة الصحة بدولة كوت ديفوار، عن وفاة تسعة أطفال في قرية في كوت ديفوار، بالقرب من بواكي (وسط)، «اشتباه قويا» في التسمم الغذائي.

وقال كوفي، هذا اشتباه قوي في حدوث تسمم غذائي جماعي بعد استهلاك عصيدة الذرة الملوثة بمبيدات الأعشاب".

وأضاف أن أربعة من الأطفال المتوفين" هم من العائلة التي أعدت العصيدة الملوثة،وتسجيل 71 حالة بما في ذلك تسع وفيات»، وهذا «في الأطفال دون سن 15 عاما، بعد استهلاك عصيدة الذرة.

وأوضح أن "تفتيش الغرفة التي تخزن فيها الذرة المستخدمة في تحضير العصيدة، كشف عن ثلاث علب من مبيدات الأعشاب ودقيق الذرة المنتشرة للتجفيف".

وأكد أن «مريضين يدخلان المستشفى في وحدة CHU في بواكي ويتم الاعتناء بهما»، وأنه «تم إنشاء فريق مراقبة في القرية، للكشف السريع عن الحالات ونقلها الفوري إلى CHU».



بعد استهلاك الطبق يومي الجمعة والسبت، لوحظت الحالات الأولى من «التهاب المعدة والأمعاء غير الحموي» و «التشنجات» يوم الأحد، وفقا للوزارة.

وقال كوفي أكا: "تم إرسال عينات من إفرازات المرضى (القيء والبول والدم والعرق والبراز) وكذلك الطعام المستهلك إلى INHP (المعهد الوطني للصحة العامة) ونقلها إلى المختبرات المختصة لتحليلها".

ووفقا له، “لم يتم تسجيل أي حالات جديدة لمدة 48 ساعة في القرية”، كما سلط الضوء على "تكرار نوبات الأمراض الجماعية المنقولة بالأغذية" في كوت ديفوار "في السنوات الأخيرة".

وقال: «منذ بداية عام 2023، تم اكتشاف خمس نوبات من TIAC مع 131 حالة بما في ذلك 32 حالة وفاة، وإماتة حالة بنسبة 24.4٪».

وفسر كوفي أكا هذا الوضع بعوامل مختلفة، بما في ذلك "عدم كفاية النظافة الغذائية في الأسر المعيشية وفي مؤسسات تقديم الطعام"، و "الاستخدام التعسفي والفوضوي لمبيدات الآفات".

وفي فبراير، في قرية كبو-كاهانكرو، بالقرب من بواكيه أيضا، حكم على شخصين بالسجن خمس سنوات بعد تلوثهما بالكلوستريديوم، وهي بكتيريا قتلت 16 شخصا وفقا لحصيلة رسمية، 21 وفقا للقرويين.