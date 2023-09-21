Octopath Traveler 2 تصل إلى Xbox أوائل عام 2024

عندما تم إطلاق Octopath Traveler 2 في وقت سابق من هذا العام، كانت وحدات تحكم Microsoft مفقودة بشكل ملحوظ من قائمة الأنظمة الأساسية المدعومة. الآن، في معرض Tokyo Game Show لهذا العام، كشفت Square Enix أن اللعبة تشق طريقها إلى Xbox One وSeries X وSeries S في وقت ما في أوائل عام 2024. قدمت سارة بوند من Xbox Square Enix VP Yu Miyake خلال الحدث وكشفت أيضًا أن لقد ضاعفت المنصة عدد الألعاب اليابانية على مدى السنوات الخمس الماضية.

تم طرح اللعبة عالية الدقة ثنائية الأبعاد والمبنية على البكسل والتي تذكرنا بعصر مختلف في الألعاب في فبراير لأجهزة Switch وPlayStation 4 وPlayStation 5 وSteam. إنها مبنية على نقاط القوة في سابقتها، مع ديناميكيات المعركة الجديدة وآلية اللعب، لكننا ما زلنا نجد قصصها الثمانية منفصلة للغاية بحيث لا تجعلنا نشعر بوجود صلة ذات معنى بين الشخصيات. ومع ذلك، اعتقدنا أنها لعبة جميلة ذات مشاهد سينمائية أفضل من الجزء الأول من السلسلة وموسيقى تصويرية مصقولة.

ليس لدى Square Enix وXbox موعد محدد لإصدار اللعبة حتى الآن. ولكن ليس من المفاجئ أن يحصل Xbox على هذه الميزة في وقت متأخر جدًا عن وحدات التحكم الأخرى، نظرًا لأن أول Octopath Traveler لم يصبح متاحًا لجهاز Xbox One إلا بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاقه.