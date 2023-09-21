طقس آخر ايام الصيف.. انخفاض نسب الرطوبة وشبورة مائية على الطرق

أعلنت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس، التي من المتوقع أن تشهدها البلاد غدًا في أخر أيام الصيف، بحيث يكون هناك انخفاضا في نسبة الرطوبة تزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق، فضلًا عن وجود الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى ومن القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتشهد البلاد سحب منخفضة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأعلنت الأرصاد إن البلاد غدًا الجمعة، تشهد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد خلال النهار، فيما كون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف خلال الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، فيما يكون معتدل على جنوب البلاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الجمعة الموافق22 سبتمبر 2023:

القاهرة 33

الإسكندرية 30

مطروح 29

العلمين 29

حلايب 33

سوهاج 36

الوادي الجديد 38

السويس 34

شرم الشيخ 36





