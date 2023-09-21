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الجمعة 22 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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افرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: الاهتمام بحقوق الإنسان من صميم أبعاد التنمية

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: الاهتمام بحقوق الإنسان من صميم أبعاد التنمية".

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

تعليق جلسات الحوار الوطني لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.

تنفيذ التدريب الجوي المشترك 1"أمون – 23" بين مصر وفرنسا.

عامل يحرق ابنيه وينهي حياته بـ"ماء نار".

"الوطنية للانتخابات": التصويت الإلكتروني يحتاج إلى تعديل دستوري.

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