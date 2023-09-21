افرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: الاهتمام بحقوق الإنسان من صميم أبعاد التنمية

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة: الاهتمام بحقوق الإنسان من صميم أبعاد التنمية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

تعليق جلسات الحوار الوطني لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.

تنفيذ التدريب الجوي المشترك 1"أمون – 23" بين مصر وفرنسا.

عامل يحرق ابنيه وينهي حياته بـ"ماء نار".

"الوطنية للانتخابات": التصويت الإلكتروني يحتاج إلى تعديل دستوري.