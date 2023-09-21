اتحاد جدة يستغل تعثر الهلال ويستعيد صدارة الدوري السعودي

استغل اتحاد جدة سقوط الهلال في فخ التعادل مع ضمك في الجولة السابعة، ليستعيد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

كان اتحاد جدة على قمة الدوري السعودي منذ انطلاق المسابقة وحتى الجولة الخامسة عند خسارته أمام الهلال بأربعة أهداف لثلاثة في كلاسيكو مثير، ليبتعد في الجولتين الماضيتين عنها.

وانقض اتحاد جدة على الصدارة مرة أخرى في الجولة السابعة بفوزه على الفتح بهدفين لهدف، بالتزامن تعثر الهلال أمام ضمك.

ويتصدر اتحاد جدة ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات وخسارة واحدة، ويليه الهلال بفارق نقطة واحدة في المركز الثاني منتظرًا ما ستسفر عنه مباراة الأهلي والنصر.

ويمتلك اتحاد جدة أقوى خط دفاعي في الدوري السعودي بعد مرور سبعة أسابيع بعدما استقبل خمسة أهداف فقط، كما يمتلك ثاني أقوى خط هجومي بالتساوي مع النصر برصيد 18 هدفا ويسبقهما الهلال في الصدارة بثلاثة أهداف.

ويلعب اتحاد جدة مباراته المقبلة أمام الخلود الناشط في دوري “يلو”، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الملك السعودي، على أن يعود إلى منافسات الدوري السعودي بمواجهة الفيحاء خارج قواعده، يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر الجاري، لحساب الجولة الثامنة من المسابقة.