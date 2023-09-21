الزمالك يرفض راحة لاعبيه قبل لقاء المقاولون العرب

رفض المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح لاعبيه راحة عقب المواجهة التي جمعت الأبيض أمام بيراميدز، مساء اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الاولى من مباريات الدوري المصري الممتاز، لنسخة الموسم الحالي 2023 - 2024.

الزمالك يرفض إراحه لاعبيه قبل لقاء المقاولون

وأبلغ الجهاز الفني للزمالك لاعبي الفريق الأول بالتدريب غدًا بمقر القلعة البيضاء دون الحصول على راحة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب المقبلة.

حيث من المقرر ان يلعب الزمالك مع المقاولون العرب يوم الإثنين المُقبل، ضمن منافسات في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز "دوري النيل".

وتعادل فريق الزمالك مع بيراميدز بهدفين لكل فريق في لقاء الجولة الاولى، بالمباراة التي أقيمت بينهما على استاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصل كل فريق على أول نقطة له في المسابقة.