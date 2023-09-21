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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مركز شباب ديرمواس يحتفل بالمولد النبوي الشريف

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

احتفل مركز شباب تل بنى عمران التابع لإدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، اليوم الخميس بالمولد النبوي الشريف ، و تحدث في الإحتفالية  فضيلة الشيخ كمال مفضل من ائمة الأوقاف بديرمواس .وحضر الإحتفالية شباب و طلائع مركز الشباب، حيث يعد الإحتفال بالمولد النبوي الشريف مظهر من مظاهر التعظيم ، والإحتفاء والفرح بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والاحتفاءُ والفرح به أمرٌ مقطوع بمشروعيته؛ لأنَّه عنوان محبته صلى الله عليه وآله وسلم التي هي ركن الإيمان؛ و تحدث في الإحتفال عن ولادة النبي " صلى الله عليه وسلم"، و الأحداث الجليلة التي صاحبت ولادته ، وفاة والده قبل ولادته، و قيام جده عبد المطلب بتربيته ، و رعاية السيدة حليمة السعدية به و ارضاعه في الصحراء  ،  وفاة امه ثم جده ، و تعهد عمه ابو طالب له بالرعاية و الإهتمام .

وتحدث عن  الأحداث التي  كانت في هذه الفترة ، من محاولة هدم الكعبة و إنقاذ الله لها بالطيور الأبابيل، و كذلك ما حدث لديوان كسرى و حادثة شق الصدر و انشقاق القمر، و غير ذلك من الأحداث التي صاحبت ولادته وطفولته الصعبة ، و يأتي ذلك فى إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة و توجيهات مدير عام مديرية الشباب الرياضة بالمنيا ، بتنفيذ احتفالات بكافة المناسبات الدينية ، و من أهم هذه المناسبات المولد النبوي الشريف، وذلك للتذكير بهذه المناسبة العطرة ، و بيان مناقب الرسول صلى الله عليه وسلم و صفاته الكريمة ، و الطفولة التي عاشها ، و كيفية تربيته في ظل الظروف المحيطة به و الجهل ، و عبادة الآوثان التي كانت منتشرة في هذا الوقت ، و كذلك بيان  معجزاته  و نشره للإسلام بالمعاملة الحسنة . 

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالمنيا، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، و متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة  ، و متابعة  تنفيذ عبد الرحمن فوزي العربي مدير إدارة الشباب والرياضة  بديرمواس

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