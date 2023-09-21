مركز شباب ديرمواس يحتفل بالمولد النبوي الشريف

احتفل مركز شباب تل بنى عمران التابع لإدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، اليوم الخميس بالمولد النبوي الشريف ، و تحدث في الإحتفالية فضيلة الشيخ كمال مفضل من ائمة الأوقاف بديرمواس .وحضر الإحتفالية شباب و طلائع مركز الشباب، حيث يعد الإحتفال بالمولد النبوي الشريف مظهر من مظاهر التعظيم ، والإحتفاء والفرح بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والاحتفاءُ والفرح به أمرٌ مقطوع بمشروعيته؛ لأنَّه عنوان محبته صلى الله عليه وآله وسلم التي هي ركن الإيمان؛ و تحدث في الإحتفال عن ولادة النبي " صلى الله عليه وسلم"، و الأحداث الجليلة التي صاحبت ولادته ، وفاة والده قبل ولادته، و قيام جده عبد المطلب بتربيته ، و رعاية السيدة حليمة السعدية به و ارضاعه في الصحراء ، وفاة امه ثم جده ، و تعهد عمه ابو طالب له بالرعاية و الإهتمام .

وتحدث عن الأحداث التي كانت في هذه الفترة ، من محاولة هدم الكعبة و إنقاذ الله لها بالطيور الأبابيل، و كذلك ما حدث لديوان كسرى و حادثة شق الصدر و انشقاق القمر، و غير ذلك من الأحداث التي صاحبت ولادته وطفولته الصعبة ، و يأتي ذلك فى إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة و توجيهات مدير عام مديرية الشباب الرياضة بالمنيا ، بتنفيذ احتفالات بكافة المناسبات الدينية ، و من أهم هذه المناسبات المولد النبوي الشريف، وذلك للتذكير بهذه المناسبة العطرة ، و بيان مناقب الرسول صلى الله عليه وسلم و صفاته الكريمة ، و الطفولة التي عاشها ، و كيفية تربيته في ظل الظروف المحيطة به و الجهل ، و عبادة الآوثان التي كانت منتشرة في هذا الوقت ، و كذلك بيان معجزاته و نشره للإسلام بالمعاملة الحسنة .

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالمنيا، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، و متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، و متابعة تنفيذ عبد الرحمن فوزي العربي مدير إدارة الشباب والرياضة بديرمواس