الشباب يحقق ثاني انتصاراته في الدوري السعودي برباعية في الحزم

حقق الشباب ثاني انتصاراته هذا الموسم في الدوري السعودي للمحترفين برباعية مقابل هدف أمام الحزم، على ملعب فيصل بن فهد بالرياض، في إطار منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

فرض الشباب سيطرته على مجريات المباراة وسجل هدفين في دقيقتين قبل نهاية الشوط الأول عن طريق يانيك كارساكو وفواز الصقور.

ومع بداية الشوط الثاني عزز إيفر بانيجا تقدم الليوث بهدف ثالث بعد أربع دقائق فقط من البداية، وقبل انتهاء المباراة أضاف بانيجا هدفا رابعا.

وقفز الشباب إلى المركز التاسع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 8 نقاط بينما يحتل الحزم المركز الثامن عشر والأخير برصيد 3 نقاط، ولم يسجل الفريق أي انتصار حتى الآن مقابل ثلاثة تعادلات وأربعة هزائم.