أمريكا تبيع أسلحة إلى السعودية بقيمة 500 مليون دولار

وافقت "وزارة الخارجية الأمريكية"، على مبيعات عسكرية أجنبية مُحتملة إلى "السعودية" والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 500 مليون دولار، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الخميس.

وسلمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الشهادة المطلوبة لإخطار الكونجرس بهذا البيع المُحتمل اليوم.

ووفقًا لما نشره موقع وزارة الخارجية الأمريكية، طلبت المملكة العربية السعودية شراء أمر المبيعات العسكرية الأجنبية لتوفير الأموال لطلبات الشراء الشاملة بموجب اتفاقية دعم الإمداد اللوجستي التعاوني لدعم القوات البرية الملكية السعودية.

وزارة الخارجية الأمريكية تكشف عن التفاصيل

وبحسب وزارة الخارجية الأمريكية، من بين المبيعات، أسطول من دبابات أبرامز، دبابات M-60، مركبات برادلي القتالية، حاملات الهاون، مركبات الهندسة القتالية، المركبات ذات العجلات متعددة الأغراض عالية الحركة، مركبات محمية من الكمائن المقاومة للألغام، ومركبات مدرعة خفيفة (LAVs)، ومدافع الهاوتزر، ومركبات الدعم والمكونات والملحقات والمسدسات والبنادق وأسلحة الطاقم والبنادق عديمة الارتداد ومدافع الهاون ومناظير المركبات وأجهزة الرؤية الليلية وقاذفات TOW وأجزاء الصواريخ ووحدات الكمبيوتر وأجهزة الرادار والمولدات ومعدات الاختبار ومعدات الاتصالات والعناصر الأخرى ذات الصلة.

وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة للبرنامج 500 مليون دولار. سيدعم هذا البيع المقترح أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال دعم الدفاع عن النفس للشريك الاستراتيجي وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.