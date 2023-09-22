طريقة الحصول على قطعة أرض زراعية (فيديو)

دعا حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، المزارعين الراغبين في شراء أرض زراعية التوجه إلى شركة الريف المصري أو المحافظة والاستفادة بالتيسيرات الممنوحة لهم ولتقنين أوضاعهم القانونية.

وأضاف أبو صدام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن المشروع تتوافر فيه جميع عوامل النجاح من الآبار والكهرباء والطرق.

تيسيرات في مشرواعات الزراعة

وأكد أن الريف المصري أول مشروع في مصر ساهم في تنمية الرقعة الزراعية والقطاع بأكمله وكانت بداية طيبة، أعقبها العديد من المشروعات العملاقة من بينها مشروع توشكى والدلتا الجديدة.

وأشار إلى وجود تيسيرات كبيرة جدا وغير مسبوقة لكل فلاحي ومزارعي مشروع الـ1.5 مليون فدان والذي يعد من أضخم المشروعات في مصر.