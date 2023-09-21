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الخميس 21 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بالتزامن مع يومه العالمي.. اعرف أعراض ألزهايمر

بوابة الوفد الإلكترونية

يصادف اليوم ٢١ سبتمبر اليوم  العالمي لـ"ألزهايمر"، والذي يعد  ألزهايمر   أحد أكثر أنواع الخرف وأكثرها شيوعا، ويصيب الكبار عادة، وهو مرض يؤثر على الدماغ ويؤدي إلى تراجع قدرة الشخص على ممارسة نشاطاته اليومية.

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يبدأ ببطء ويشمل أجزاء المخ المسؤولة عن التحكم في الأفكار والذاكرة واللغة، كما يعتبر أحد أشكال اضطرابات الذاكرة والوظائف العقلية الأخرى، إذ جرى تخصيص 21 سبتمبر من كل عام للتوعية حول أحد أكثر اضطرابات التنكس العصبي شيوعًا، وهو مصطلح شامل لمجموعة من الحالات، التي تسببها تغيرات غير طبيعية بالدماغ، ويحدث بسببها تدهور لمهارات التفكير، ويمكن تأثر على سلوك ومشاعر وعلاقات المصاب.

  • وأوضحت منظمة الصحة العالمية أبرز العلامات والأعراض المبكرة لمرض ألزهايمر وتتمثل في:
  • النسيان ومشاكل في استعمال اللغة. ولكن مع تطوره فإن الأعراض تتفاقم.
  • لا يعود المريض قادرا على التعرف على أفراد أسرته.
  • التوهان.. عند المشي أو القيادة.
    حالة الخلط، حتى إن كانت الأماكن مألوفة للشخص وعدم القدرة على تمييز الوقت.
  • يواجه صعوبات في التحدث والقراءة والكتابة.
  • نسيان كيفية القيام بالمهام البسيطة الروتينية مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة وكيف يمشط شعره.

 

 

 

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