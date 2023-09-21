بالتزامن مع يومه العالمي.. اعرف أعراض ألزهايمر

يصادف اليوم ٢١ سبتمبر اليوم العالمي لـ"ألزهايمر"، والذي يعد ألزهايمر أحد أكثر أنواع الخرف وأكثرها شيوعا، ويصيب الكبار عادة، وهو مرض يؤثر على الدماغ ويؤدي إلى تراجع قدرة الشخص على ممارسة نشاطاته اليومية.

يبدأ ببطء ويشمل أجزاء المخ المسؤولة عن التحكم في الأفكار والذاكرة واللغة، كما يعتبر أحد أشكال اضطرابات الذاكرة والوظائف العقلية الأخرى، إذ جرى تخصيص 21 سبتمبر من كل عام للتوعية حول أحد أكثر اضطرابات التنكس العصبي شيوعًا، وهو مصطلح شامل لمجموعة من الحالات، التي تسببها تغيرات غير طبيعية بالدماغ، ويحدث بسببها تدهور لمهارات التفكير، ويمكن تأثر على سلوك ومشاعر وعلاقات المصاب.