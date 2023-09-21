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الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سيد عبد الحفيظ ينضم لقنوات أبو ظبي الرياضية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت قنوات أبوظبي الرياضية، انضمام سيد عبدالحفيظ إلىها لتحيل بطولة الدوري الأفريقي “السوبر ليج”.

وتعد هذه هي الخطوة الأولى لسيد عبدالحفيظ بعد رحيله عن إدارة الكرة بالنادي الأهلي خلال الأسابيع الماضية.

أعلنت شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، حصولها على حقوق البث التليفزيوني لمنافسات بطولة الدوري الأفريقي عبر قنواتها المفتوحة.

وتقام بطولة السوبر الأفريقي في نسختها الأولى بمشاركة 8 فرق هم الأعلى تصنيفا في القارة السمراء وفقا لما أعلنه كاف، والأندية هي الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي والترجي التونسي وسيمبا التنزاني وبترو أتلتيكو الأنجولي وأنيمبا النيجيري ومازيمبي الكونغولي.

وأوقعت قرعة السوبر الأفريقي الأهلي  في مواجهة سيمبا التنزاني في أولى مباريات البطولة، والمقرر انطلاقها 20 أكتوبر.

وكشفت الشبكة عن قرارها في بيان رسمي عبر منصة إكس: "حصلت قنوات أبوظبي الرياضية على حقوق بث دوري كرة القدم الأفريقي (السوبر ليج) ليتم بثها على القنوات المفتوحة مجاناً".

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