البنتاجون يُصدر بيانًا عاجلاً بعد وقف بولندا إرسال الأسلحة لأوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن قرار بولندا وقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة هو "قرار سيادي"، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، في مؤتمر صحفي: لقد كانت بولندا واحدة من الدول الرائدة عندما يتعلق الأمر بتقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا، وليس فقط المساعدة الأمنية ولكن أيضًا فيما يتعلق بتقديم مساعدات إنسانية كبيرة ودعم لأكثر من مليون نازح أوكراني ذهبوا إلى بولندا نتيجة للغزو الروسي.

ولم يُوضح رايدر ما إذا كان ذلك سيجعل الدول الأخرى بحاجة إلى تقديم المزيد لأوكرانيا، لكنه سلط الضوء على المساعدات التي قدمتها بولندا بالفعل.

وأمس، قال رئيس وزراء بولندا، ماتيوس مورافيكي، إن وارسو أوقفت عمليات نقل الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدا أن بلاده تعمل على تسليح نفسها.

وأضاف مورافيكي: لم نعد ننقل أي أسلحة إلى أوكرانيا بسبب أننا نسلح أنفسنا الآن بأحدث الأسلحة.. إذا كنت لا ترغب في القتال، فيجب أن يكون لديك ما تدافع به عن نفسك.

وأوضح رئيس وزراء بولندا: نحن ندرك هذا المبدأ… ولهذا السبب قمنا بزيادة الطلبيات.

أوكرانيا تدعو الأصدقاء البولنديين إلى وضع العواطف جانبًا

دعا ممثل وزارة الخارجية الأوكرانية "أوليج نيكولينكو"، الأصدقاء البولنديين إلى وضع العواطف جانبًا، مُؤكدًا أن كييف عرضت على بولندا طريقة بناءة لحل مشكلة الحبوب، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء الأربعاء.

وكتب نيكولينكو عبر صفحته على "فيسبوك": "إننا نحث أصدقاءنا البولنديين على وضع العواطف جانبا. الجانب الأوكراني عرض على بولندا طريقة بناءة لحل قضية الحبوب، ونتوقع أن تصبح مقترحاتنا أساساً لتحريك الحوار في اتجاه بناء".

وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي إن "بعض أصدقاء" كييف في أوروبا يتظاهرون بالتضامن على الساحة السياسية (يقصد بولندا)، ولكنهم من خلال اللعب بالحبوب يمهدون الطريق لموسكو.