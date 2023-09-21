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الخميس 21 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

5 وديات لفريق المنيا في معسكر قاهري الأسبوع المقبل

فريق المنيا
فريق المنيا

أعلن نبيل محمود رامبو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا ، اليوم الخميس ، دخول الفريق في معسكر بالقاهرة لمدة أسبوع ، وذلك لخوض عدة مباريات ودية قوية ، إستعدادا للموسم الجديد.

 

 

 

وأوضح رامبو ، أن الفريق سيغادر صباح يوم السبت القادم ، ويبدأ أولى مبارياته بمواجهة فريق الإعلاميين عصر يوم السبت ، وفي اليوم التالي يلتقي فريق مصر للتأمين، ويوم الإثنين يواجه فريق النصر القاهري،  كما يواجه الفريق المنياوي يوم الثلاثاء نظيره السكة الحديد ، ويحصل اللاعبون على راحة يوم الأربعاء، قبل مواجهة فريق انبى يوم الخميس في نهاية المعسكر .

 

 

 

وكان فريق المنيا ، قد لعب 5 مباريات ودية على ملعبه خلال الأسبوعين الأخيرين ، أمام فرق ناصر ملوي ، ومركز شباب مغاغه ، وبترول أسيوط ، والقوصيه  ، وبني سويف، وحقق الفوز في 4 مباريات ، والتعادل في لقاء وحيد.

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