5 وديات لفريق المنيا في معسكر قاهري الأسبوع المقبل

أعلن نبيل محمود رامبو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا ، اليوم الخميس ، دخول الفريق في معسكر بالقاهرة لمدة أسبوع ، وذلك لخوض عدة مباريات ودية قوية ، إستعدادا للموسم الجديد.

وأوضح رامبو ، أن الفريق سيغادر صباح يوم السبت القادم ، ويبدأ أولى مبارياته بمواجهة فريق الإعلاميين عصر يوم السبت ، وفي اليوم التالي يلتقي فريق مصر للتأمين، ويوم الإثنين يواجه فريق النصر القاهري، كما يواجه الفريق المنياوي يوم الثلاثاء نظيره السكة الحديد ، ويحصل اللاعبون على راحة يوم الأربعاء، قبل مواجهة فريق انبى يوم الخميس في نهاية المعسكر .

وكان فريق المنيا ، قد لعب 5 مباريات ودية على ملعبه خلال الأسبوعين الأخيرين ، أمام فرق ناصر ملوي ، ومركز شباب مغاغه ، وبترول أسيوط ، والقوصيه ، وبني سويف، وحقق الفوز في 4 مباريات ، والتعادل في لقاء وحيد.