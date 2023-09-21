جمهورية الكونغو الديمقراطية تدعو لانسحاب سريع لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

طالب فليكس تشيسكيدى، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، من مغادرة بعثة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من البلاد، بعد تواجدهم ما يقرب من 25 عامًا.

قال تشيسكيدى، "لقد حان الوقت لبلدنا للسيطرة الكاملة، على مصيره ويصبح الفاعل الرئيسي في استقراره" .

وأضاف رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال كلمته في الأمم المتحدة، كان الرحيل النهائي لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في بلادنا، في قلب المناقشات حول مستقبل الدولة لسنوات، ومصدرا للتوتر والخطاب الشعبوي في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا.

وأوضح تشيسيكيدي، أن مهمة حوالي 15 ألف جندي من قوات حفظ السلام "لم تنجح في مواجهة التمردات والنزاعات المسلحة... ولا في حماية السكان المدنيين".

في عام 2020، وافق مجلس الأمن على خطة للانسحاب التدريجي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ووضع معايير لنقل مسؤوليات قوات الأمم المتحدة إلى القوات الكونغولية.

وبينما كانت الخطة قيد المناقشة هي بدء الانسحاب في ديسمبر 2024 ، طلبت جمهورية الكونغو الديمقراطية في سبتمبر من مجلس الأمن بدء العملية في ديسمبر من هذا العام ، عندما يترشح تشيسيكيدي لإعادة انتخابه.

وأشار تشيسيكيدي في الأمم المتحدة إلى أن "من الوهم ويأتي بنتائج عكسية الاستمرار في التمسك بالحفاظ على مونوسكو لاستعادة السلام".

حذرت الولايات المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن في يونيو من الانسحاب المتسرع للمهمة ، وقدرت أن البلاد ليست مستعدة للتخلي عن الخوذ الزرقاء في نهاية عام 2023.

وتأتي المناقشات في الوقت الذي تواجه فيه الأمم المتحدة سلسلة من الهجمات والمظاهرات ضد البعثة في البلاد.

وقتل نحو 50 شخصا في حملة قمع ضد احتجاج مناهض للأمم المتحدة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في أغسطس.

وقال تشيسيكيدي "إن تسريع انسحاب بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية يصبح ضروريا للغاية لتخفيف التوترات".

وقد دمر شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من قبل عنف الميليشيات لمدة ثلاثة عقود، إرث من الحروب الإقليمية التي اندلعت في تسعينيات القرن العشرين و أواخر القرن العشرين.

تعد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في المنطقة، التي أنشئت منذ عام 1999، واحدة من أكبر البعثات وأكثرها تكلفة في العالم، حيث تبلغ ميزانيتها السنوية حوالي مليار دولار.

لكن الأمم المتحدة تتعرض لانتقادات حادة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث يرى الكثير من الناس أن قوات حفظ السلام فشلت في منع الصراع.