كينيا تحيي الذكرى العاشرة للهجوم المميت على مركز وستغيت التجاري

مرت 10 سنوات منذ أن هاجمت مجموعة من مقاتلي حركة الشباب الصومالية، مركزا تجاريا رئيسيا في نيروبي كينيا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصا.

تجمع الكينيون، يوم الخميس، لإحياء ذكرى الهجوم المميت الذي وقع في 21 سبتمبر 2013 ، والمعروف باسم هجوم ويستغيت مول.

قال فان تونجيرين، رئيس جمعية صناعة الأمن الكينية، "لقد أزهقت أرواح بريئة، وتحطم إحساسنا بالأمن، ولكن اليوم، ونحن نجتمع لنتذكر أولئك الذين أخذوا منا في وقت مبكر جدا، نجتمع أيضا للاحتفال بشيء أقوى بكثير من العنف الذي لا معنى له الذي حل بنا قبل عقد من الزمن، نجتمع للاحتفال بمرونة أمتنا".

في ذلك اليوم، داهم فريق من أربعة رجال مركز ويستغيت التجاري الراقي في العاصمة الكينية، وألقوا قنابل يدوية وأطلقوا النار بشكل عشوائي على المتسوقين وأصحاب الأعمال، مما أسفر عن مقتل أي شخص على مرمى البصر.

وأعقب ذلك حصار استمر أربعة أيام شنت خلاله قوات الأمن الكينية سلسلة من الهجمات لاستعادة المركز التجاري وإخضاع المهاجمين. قتل 67 شخصا وأصيب أكثر من 150 شخصا.

"آمل ألا يحدث ذلك مرة أخرى. ما زلت خائفة في بعض الأحيان. لا يزال لدي هذا الفلاش باك ، مثل اليوم أتذكر حقا الأشخاص الذين ماتوا ، لكنني أتذكر أيضا أن لدي هذه الفرصة للعيش وأنا ممتن نعم ، وأصلي ".

وتبنت حركة الشباب الهجوم ردا على التدخل العسكري الكيني في جنوب الصومال في عام 2011. أدين شخصان فقط بسبب الفظائع ، وحكم عليهما بالسجن لمدة 33 عاما و 18 عاما.



