ترامب يوقع على قميص نادلة في جولة انتخابية (فيديو)

وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على قميص إحدى المعجبات المتحمسات، كما وزع البيتزا على مؤيديه، خلال جولة انتخابية.

وأجرى أول زيارة من 5 زيارات مخطط لها إلى ولاية أيوا، وخاطب الحشود في ماكوكيتا ودوبوكي في إطار سعيه للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024.

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة :العربية" اليوم الخميس، الرئيس الأمريكي السابق، وهو يقدم البيتزا للجماهير المبتهجة في أحد المطاعم في بيتيندورف، وجرى تصوير ترامب وهو يسلم الناس صناديق ويوقع التوقيعات ويتفاعل مع الحشد الذي هتف: “نريد ترامب”.

وشوهد وهو يلتقط علب البيتزا ويعطيها لأفراد الجمهور المتحمس. وسُمع الرئيس السابق وهو يقول لأحد المعجبين: "خذها يا رجل".

بينما سُمع رجل آخر وهو يصرخ: "من يريد بيتزا من ترامب"، قبل أن يبدأ الجمهور المحتشد بالصراخ.

ثم يسلم ترامب صندوقا لامرأة ويقول: "تفضلي، هنا يا عزيزتي".

حشود تهتف باسم ترامب

وبدأ الحشد يهتفون "نريد ترامب" بينما كان الرئيس السابق يوقع توقيعه لإحدى المعجبات.

حتى أنه شوهد وهو يوقع على الجزء العلوي من نادلة متحمسة قبل أن يوقع على ساعدها وأخرجت لسانها من الفرح.

وسُمع صوتها وهي تقول: "يشرفنا وجودك هنا، شكرًا جزيلاً لك". نحن نحبك. والدي هو المعجب الأول بك ونحن جميعًا كذلك.

ثم التفت ترامب إلى الجمهور وبدأ في تنظيم الهتافات بينما كان يصافحه ويصافحه.

لقد صرخوا باسمه وغنوا مع أغنية لي غرينوود "فليبارك الله الولايات المتحدة الأمريكية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يذهب فيها ترامب إلى مطعم ويخاطب أنصاره.