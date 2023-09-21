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الخميس 21 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

لاميتا فرنجية تتخلي عن البنطال وتكتفي بالفرو ( صور)

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

اعتادت الاعلامية اللبنانية لاميتا فرنجية على مواكبة الموضة لاختيار ما يحلو لها ويتناغم مع ذوقها الجرئ وقوامها الممشوق، لتصبح محط اهتمام المعنيين بالموضة.

ونجحت لاميتا كالعاده بمواكبة أحدث صحيات الموضة لهذا العام، حيث ارتدت كروب توب وعليه بليزر ينتمي لصيحة الأوفر سايز باللون الفوشيا الزاهي، مستعرضة قوامها الممشوق ووزنها المثالي، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

اما من الناحية الجمالية، فضلت لم خصلات شعرها للوراء كعكه، ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.
واستطاعت لاميتا المزج بين الأنوثة والجرأة في آن واحد  وهذا ما يجعلها مثال تقتدي به صاحبات الذوق المتمرد والجرئ.

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