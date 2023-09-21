روما يهزم شيريف تيراسبول في الدوري الأوروبي

فاز روما الايطالي على شيريف تيراسبول المولودوفي بهدفين لهدف، في أولى جولات الدوري الأوروبي.

سجل ثنائية روما كل من لياندرو باريديس و روميلو لوكاكو وسجل كرستيان توفار هدف شيريف.

وتلقى جواو باولو لاعب شيريف تيراسبول البطاقة الحمراء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي ليغيب عن مباراة فريقه المقبلة في الدوري الأوروبي.

وشهدت المباراة إصابة ريناتو سانشيز وغادر المباراة عند الدقيقة 28 بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها، وشارك بدلاً منه لياندرو باريديس.

من المقرر أن يخضع سانشيز لمزيد من الاختبارات الطبية لتحديد طبيعة الإصابة ومدة غيابه، لتستمر معاناة اللاعب البرتغالي الدولي مع الإصابة في العضلات.

شارك ريناتو سانشيز في مباراتين بالدوري الإيطالي ومباراة واحدة في الدوري الأوروبي هذا الموسم، وسجل هدفًا واحدًا، لكنه قضى 98 دقيقة فقط في الملعب.