نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في مهرجان الغردقة لسينما الشباب (صور)

استقبل مهرجان الغردقة لسينما الشباب ضيوفه من نجوم الفن المصري والعربي على الريد كاربت، والذين تألقوا أمام كاميرات المصورين.



كان من بين نجوم "الرد كاربت" الفنانين حسين فهمي وزوجته، ومحمود حميدة، والهام شاهين، وهاني سلامة، وسولاف فواخرجي، وصبري فواز ، وميرنا وليد، صفية العمري، وأمير شاهين، وسميرة محسن، وأحمد وفيق، ومصطفى هريدي، والمخرج الكبير محمد عبد العزيز ، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية ، والمنتج جابي الخوري والدكتور محمد العدل، والمخرج خالد بهجت ، والمخرج عمرو عابدين، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما.



ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح عرض فيلم تسجيلي ويستعرض مشاهد من الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان الثلاثة، للأعمال الطويلة والقصيرة ، وأفلام الطلبة.



ويتضمن الحفل أيضا استعراض لجان التحكيم، وتكريم الفنان هاني سلامة من مصر، والفنانة سولاف فواخرجي من سوريا، والمخرج الأرميني جيفان افيتسيان.



تقام الدورة الاولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب في الفترة من 21 الي 26 سبتمبر الجاري، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، برعاية من وزارات الثقافة المصرية السياحة والآثار والشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.