أبو ظبي الرياضية تعلن حصولها على حق إذاعة مباريات بطولة الدوري الإفريقي

أعلنت شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، حصولها على حقوق البث التليفزيوني لمنافسات بطولة الدوري الأفريقي عبر قنواتها المفتوحة.

وتقام بطولة السوبر الأفريقي في نسختها الأولى بمشاركة 8 فرق هم الأعلى تصنيفا في القارة السمراء وفقا لما أعلنه كاف، والأندية هي الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي والترجي التونسي وسيمبا التنزاني وبترو أتلتيكو الأنجولي وأنيمبا النيجيري ومازيمبي الكونغولي.

وأوقعت قرعة السوبر الأفريقي الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني في أولى مباريات البطولة، والمقرر انطلاقها 20 أكتوبر.

وكشفت الشبكة عن قرارها في بيان رسمي عبر منصة إكس: "حصلت قنوات أبوظبي الرياضية على حقوق بث دوري كرة القدم الأفريقي (السوبر ليج) ليتم بثها على القنوات المفتوحة مجاناً".

وأضاف البيان المقتضب: "تجمع هذه البطولة المستحدثة ثمانية من نخبة الأندية الأفريقية وأكثرها شعبية وجماهيرية من بينها الأهلي المصري والوداد المغربي والترجي التونسي وصنداونز الجنوب أفريقي".

وتجدر الإشارة إلى أن الأيام الماضية قد شهدت تردد أنباء مؤكدة بشأن وقوع خلافات بين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وبين شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، الناقل الحصري للمباريات القارية.