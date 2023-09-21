محمد صلاح يسجل في فوز ليفربول بثلاثية على لاسك لينز بالدوري الأوروبي

فاز ليفربول على نظيره لاسك لينز النمساوي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على أرض الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الأوروبي.

جاءت أهداف ليفربول بتوقيع كل من داروين نونيز من ركلة جزاء (56) ولويس دياز (63) ومحمد صلاح(88)، بينما سجل لاسك لينز هدفه عن طريق فلوريان فليكر (14).

ويتصدر ليفربول المجموعة الخامسة بثلاث نقاط، بعد فوزه على لاسك لينز، بينما تعادل تولوز الفرنسي وسانت خيلويزي البلجيكي في نفس المجموعة.

ويشارك في الدوري الأوروبي في النسخة الحالية بعدما أنهى الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي محتلا المركز الخامس.

ويستأنف ليفربول منافسات الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل بمواجهة وست هام على ملعب أنفليد.