سرقوا طالبة بالإكراه.. المشدد 5 سنوات لحارس عقار وسيدة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، بمعاقبة كل من " د خ.د" و " أ.ف.ا"، غيابيًا بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهما، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية لاتهامهم بسرقة طالبة بالإكراه .

صدر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد إبراهيم أبو السعود رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، والمستشار رامه سعد محمد وسكرتير المحكمة مصطفى عبد العظيم

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 14130 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد ببلاغ بقيام المتهمان بسرقة المجني عليه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان، أنه على إثر قيام المجني عليها" آ.ك.م" طالبة تحمل جنسية من إحدى الدول الأفريقية ، إقامتها بوحدة مؤجرة من المتهم الأول "د.خ.د" حارس عقار، وعقب نشوب مشادة كلامية بينه وبين المستأجرة تدخلت المتهمة الثانية " أ.ف.إ" حارسة عقار، وتعدت على المجني عليها بالضرب، وأحدثت لها خدوش بساعدها الأيمن باستخدام أظافرها مما بث الرعب في نفسها فتمكنت المتهمة الثانية من نزع هاتفها المحمول من يدها والاستيلاء على حقيبة يدها، وما تحوي من مبلغ مالي ومستندات خاصة.