الرئيس التركي يُوافق على تبادل الزيارات مع نتنياهو

وافق الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، على تبادل الزيارات مع رئيس وزراء إسرائيل، "بنيامين نتنياهو"، خلال لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الخميس.

وقال أردوغان، بعد لقاء مع نتنياهو، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: سنبدأ التنقيب عن الطاقة مع إسرائيل وسنشرع في تشغيل خطوط لنقلها لتركيا وأوروبا.

وأمس، التقى أردوغان ونتنياهو للمرة الأولى وجهًا لوجه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة.

العلاقات بين تركيا وإسرائيل

وبحسب رويترز، يعد هذا الاجتماع معلما هاما في تحسين العلاقات بين تركيا وإسرائيل.

وقالت الرئاسة التركية على منصات التواصل الاجتماعي، إن الزعيمين ناقشا القضايا السياسية والاقتصادية والإقليمية ومسألة فلسطين وإسرائيل. وأبلغ أردوغان نتنياهو، أن البلدين يمكنهما التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. ومن المتوقع أن تكون الطاقة أحد المجالات الرئيسية للتعاون الثنائي.

وأفاد وزير الطاقة التركي ألبارسلان بايراكتار، الذي شارك في الاجتماع: "ركز الاجتماع على فرص التعاون في مجال الطاقة بمجالات استكشاف وإنتاج وتجارة الغاز الطبيعي". وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، أن الزعيمين اتفقا على تبادل الزيارات في أقرب وقت ممكن.