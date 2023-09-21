رئيس شعبة السجائر يفجر مفاجأة عن الأزمة: أنا بتحارب (فيديو)

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة السجائر، مفاتيح حل الأزمة، مؤكدا ضرورة إجراء مجلس النواب تعديل تشريعي لضريبة السجائر، لإنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن لتفادي خسائر الشركات.

وطالب إمبابي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، اليوم الخميس، بقلب الهرم التوزيعي للسجائر، موضحًا أنه يجب توزيع السجائر على تجار التجزئة لتقليل حلقات التداول.

وناشد بتوزيع علب السجائر التي تضبطها السلطات الأمنية مع تجار السوق السوداء على محطات بنزين وطنية، لبيعها للمواطنين بسعرها الطبيعي.

تابع: “تعبت بسبب اللي بيحصل معايا محدش بيسمعني، وبتحارب في شغلتي، والأزمة عمرها ما هتتحل إلا بعد تنفيذ الخطوات التي أشرت لها واتحدى أي حد”.

ضبط 20 ألف عبوة سجائر محجوبة

وفي سياق متصل القت أجهزة الأمن بالأقصر القبض على تاجر أدخنة وبحوزته أكثر من 20 ألف عبوة سجائر متنوعة لقيامه بحجبها عن التداول لتحقيق مكاسب غير مشروعة، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق لا سيما في مجال تجميع السجائر وحجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الأقصر قيام (تاجر أدخنة – مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر) بإدارة مخزن لتخزين كميات كبيرة من السجائر بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب فى أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش المخزن عُثر على (عدد 20560 عبوة سجائر مختلفة الأنواع "بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها")، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أضرار السجائر

أمراض القلب والأوعية الدموية: يزيد التدخين من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والجلطات الدموية وارتفاع ضغط الدم.

أمراض الجهاز التنفسي: يؤدي التدخين إلى زيادة خطر الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية المزمن والتهاب الرئة وسرطان الرئة. كما يمكن أن يسبب السعال المزمن وضيق التنفس وتلف الأنسجة الرئوية.

السرطان: يعتبر التدخين السبب الرئيسي للعديد من أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الرئة وسرطان الفم والحنجرة والمريء والمثانة والكلى والبنكرياس والمعدة والقولون والمستقيم.

أمراض الفم والأسنان: يسبب التدخين تلفًا للأسنان وتسوسًا وتلونًا للأسنان ورائحة فم كريهة. كما يزيد من خطر الإصابة بأمراض اللثة وتساقط الأسنان.

تأثيرات على الجلد: يؤدي التدخين إلى تجاعيد الجلد المبكرة وتلف البشرة وتغيرات في صبغة الجلد. قد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

تأثيرات على النظام العصبي: يمكن أن يؤثر التدخين على النظام العصبي المركزي والتسبب في مشاكل مثل القلق والاكتئاب والأرق.