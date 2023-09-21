قبل بيعه فى السوق السوداء.. ضبط طن مكرونة مخصصة لبطاقات تموين

وجهت مديرية تموين الإسكندرية، اليوم الخميس، حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة على المخالفين بالمحافظة.



يأتي ذلك بناء على توجيهات من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لضبط ومتابعة السلع التموينية.

أصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية للرقابة على السلع التموينية.

وفي هذا الإطار، شنت إدارة شرق التموينية بالمديرية برئاسة الأستاذ فريد شوقي مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتي أسفرت عن الآتي:

ضبط مخزن مواد غذائية بداخله ١٠٠٠ كجم ( واحد طن ) مكرونة تموينية عباره عن ١٢٥ بالتة داخل كل بالتة ٢٠ كيس مكرونة زنة الكيس الواحد ٤٠٠ جم ممنوع بيعها أو تدوالها خارج منظومة السلع التموينية بالبطاقات الذكية وذلك لتجميعها وبيعها في السوق السوداء بقصد التربح غير المشروع.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.