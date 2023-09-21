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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ولي العهد السعودي يُعلّق على واقعة رحيل الصحفي جمال خاشقجي

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

صرح ولي العهد السعودي، "الأمير محمد بن سلمان"، بأن أي شخص مُتورط في مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، في القنصلية السعودية بـ "إسطنبول" في أكتوبر عام 2018، يقضي عقوبة بالسجن ويجب أن يُواجه القانون، حسبما أفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، مساء اليوم الخميس.

ووصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلة أجراها مع كبير المذيعين السياسيين في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بريت باير في مدينة نيوم، الحادث بأنه "خطأ ومؤلم".

الأمير محمد بن سلمان

وأضاف الأمير محمد بن سلمان "اتخذنا كافة الإجراءات القانونية التي تتخذها أي دولة مثل الولايات المتحدة التي أخطأت في العراق واتخذت إجراءات حيال ذلك، وفعلنا ذلك في السعودية وتم إغلاق القضية".

وتابع "كما نحاول إصلاح النظام الأمني للتأكد من أن هذا النوع من الأخطاء لن يحدث مرة أخرى".

وأردف قائلًا: "يمكننا أن نرى في السنوات الخمس الماضية لم يحدث شيء من هذه الأشياء، هذا ليس جزءا مما تفعله المملكة العربية السعودية".

وللتذكير، فإن الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي كان يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 2017 ويعمل في صحيفة "واشنطن بوست"، وفي عام 2018، اغتيل في القنصلية السعودية بإسطنبول.

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