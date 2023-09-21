محافظ سوهاج يؤدى واجب العزاء فى وفاة الكاتب الصحفى "حربي عبدالهادى"

أدى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، واجب العزاء فى وفاة الكاتب الصحفى "حربى عبدالهادى بلوم" نائب رئيس تحرير الجمهورية ومدير مكتب الجمهورية بسوهاج، والذى وافته المنية أمس الأربعاء، وذلك بمسقط رأسه بقرية الحريزات بمركز المنشاه.

وتقدم محافظ سوهاج بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وعائلته، ولأسرة الصحافة بسوهاج، داعيا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدا أنه كان مثالا يحتذى فى الوطنية والإخلاص والعمل الصحفى المتميز .