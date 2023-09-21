ترامب جونيور يُثير جدلاً بمنشور على منصة "إكس"

تعرض حساب "دونالد ترامب جونيور"، نجل الرئيس الأمريكي السابق ترامب، على منصة "إكس" إلى الاختراق وتم نشر تغريدات أعلنت وفاة والده وأيضًا نيته الترشح للانتخابات الرئاسية بدلًا منه، حسبما أفادت صٌحف دولية، مساء اليوم الخميس.

وفي سلسلة من المنشورات على منصة "إكس" والمحذوفة الآن، ادعى الحساب أن والده توفي، حيث جاء في المنشور: "يؤسفني أن أعلن وفاة والدي دونالد ترامب. وسأترشح للرئاسة في عام 2024".

وقال منشور آخر "كوريا الشمالية ستهزم"، في حين جاء في أحد المنشورات عن "بعض الرسائل المثيرة للاهتمام" مع الجاني المدان بارتكاب جرائم جنسية، جيفري إبستين.

وبقيت المنشورات على الصفحة التي تضم 10 ملايين متابع لمدة تقل عن ساعة قبل أن يتم حذفها.

وقال مكتب ترامب إن الحساب تعرض للاختراق.

ترامب يُهاجم بايدن ويسخر من خطابه أمام الجمعية العامة في نيويورك

سخر الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد ترامب"، من خطاب خلفه "جو بايدن" أمام الجمعية العامة، مُؤكدًا أنه خطاب "مُحرج" وكان سيتسبب له بالرحيل عن عالم السياسة لو كان هو من أدلى بهذا الخطاب، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء الأربعاء.

وكتب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي Truth Social عن خطاب بايدن يوم أمس الثلاثاء وقال: "لو كنت أنا قد تحدثت بهذه الطريقة أمام الأمم المتحدة يوم أمس، ورآني العالم أجمع كله، بما في ذلك الخطاب المريع، لكنت قد ارتحلت عن عالم السياسة. يا لهذا الأمر المخجل لبلادنا."