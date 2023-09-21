في مشاركته الأولى مع الزمالك .. محمود علاء يتلقى البطاقة الحمراء أمام بيراميدز

تلقى محمود علاء مدافع نادي الزمالك ، بطاقة حمراء ، خلال مشاركته مع فريقه أمام بيراميدز ، الجارية الآن على ملعب الدفاع الجوي لحساب منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.



وتعد هذه المباراة هي الظهور الأول لمدافع الأبيض الذي عاد مع بداية الموسم الجاري إلى الزمالك بعد انتهاء فترة إعارته إلى الاتحاد السكندري.

وتسيطر نتيجة التعادل الإيجابي بثنائية لكل فريق ، على مجريات المباراة حتى الآن ، بعد أن قاربت على الانتهاء.

تشكيل الفريقين ..

وبدأ بيراميدز اللقاء بكل من ..

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في خط الدفاع : علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ.

في خط الوسط : مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبدالله السعيد - إبراهيم عادل - مهند لاشين.

في الهجوم: فيستون ماييلي.

بينما جاء تشكيل الزمالك في المواجهة على النحو التالي :

حراسة المرمى : محمد صبحي.

في الدفاع: مصطفى الزناري- محمود علاء- حمزة المثلوثي.

في الوسط: محمد عبدالشافي- عمرو السيسي- عمر جابر- محمد أشرف "روقا"- سيد عبدالله.

في الهجوم: ناصر منسي- أحمد عبدالرحيم "إيشو".

