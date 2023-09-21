السعودية: "ندعم الشعوب الإسلامية للحصول على حقوقها المكفولة"

أكد وزير الخارجية السعودي، "الأمير فيصل بن فرحان"، وقوف الرياض إلى جانب قضايا العالم الإسلامي، ومساندتها لسعي الشعوب الإسلامية المشروع للحصول على حقوقها المكفولة بالقانون والمواثيق الدولية والقرارات الأممية، وعلى رأسها "القضية الفلسطينية"، والسعي لإيجاد حل عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، حسبما أفادت وكالة "واس"، مساء اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال كلمة رئاسة مؤتمر القمة الإسلامي في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.

زلزال المغرب:

أعرب وزير الخارجية السعودي، في الكلمة، عن تعازي المملكة العربية السعودية وصادق مواساتها وتضامنها مع المملكة المغربية وشعبها، إثر ما خلّفه الزلزال الذي شهدته بعض المناطق في المغرب، وعن خالص تعازي المملكة لليبيا وشعبها الشقيق في ضحايا الفيضانات التي وقعت في درنة.

أشاد الأمير فيصل بن فرحان بجهود منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء في استجابتها لدعوة المملكة بعقد الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بشأن جريمة التدنيس والحرق المتكررة لنسخ من المصحف الشريف في مملكتي السويد والدنمارك، والتي نتج عنها صدور قرارٍ يهدف إلى وضع الإجراءات المناسبة لعدم الاعتداء أو الانتقاص من مقدسات ومعتقدات الآخرين، والسعي إلى إيقاف تلك الأفعال التي تبثّ الكراهية، وتعكّر صفو الوئام العالمي، مؤكدًا موقف المملكة الثابت والذي يدين ويستنكر تلك الممارسات التي تتنافى مع التسامح بين الأديان، وثقافة قبول الآخر، وتمثّل تجسيدًا للعنصرية والكراهية، ومظهرًا من مظاهر الإسلاموفوبيا.