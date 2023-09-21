نستله شريك الاستدامة في Creative Industry Summit

أعلنت نستله مصر و كرييتف ساميت Creative Industry Summit عن شاركتهما فى الملتقى المنعقد فى الفترة 23 الى 25 سبتمبر الجارى، يتمثل الهدف من هذه المشاركة في توجيه الجهود ورفع الوعي بأهمية تحقيق صافي صفر انبعاثات كربونية في مجال المؤتمرات، من خلال تعزيز مبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة وهو الدور الذي تلعبه نستله وتتميز به في كافة الممارسات والمبادرات البيئية التي تقوم بها حول العالم.

يعتبر كرييتف ساميت Creative Industry Summit المنصة الأساسية والوحيدة للصناعة الإبداعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي تحتفي بالإنجازات التي تحققت في الاقتصاد الإبداعي في المنطقة، لتصبح منصة مخصصة للشباب تعمل على دعمهم وتمكينهم وإلهامهم في مختلف المجالات الإبداعية وإقامة حدث سنوي لتبادل الخبرات ووجهات النظر والآراء وفتح فرص جديدة للتعاون في مجالات الدعاية والإعلان وريادة الأعمال والفنون والتصميم والتصوير والتجارة الإلكترونية وصناعة السينما والموسيقى وصناعة المحتوى وغيرها، بالإضافة لنقاشات متخصصة حول الاستدامة البيئية.

قال طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر والسودان: "تسعدنا المشاركة في ملتقى كريتيف اندسترى ساميت Creative Industry Summit كشريك رئيسي للاستدامة، وتتوافق هذه الشراكة مع التزامنا تجاه الاستدامة البيئية وهدفنا الاستراتيجي في الوصول لصافي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، لذا نؤمن بقدراتنا معًا على تحقيق تغيير إيجابي، وتشجيع الابتكار، وقيادة المسيرة نحو مستقبل مستدام.

وأضاف "نستله مصر تتبنى عدة أنشطة لتعزيز جهود الحفاظ على البيئة، بما في ذلك تنفيذ مشروعات تحسين إدارة المخلفات وتدويرها، كما نسعى للتحول للطاقة المستدامة من مصادر متجددة بنسبة 100% في جميع مصانعنا بحلول عام 2025، كل ذلك وغيره من المبادرات يؤكد على تبنى نستله لممارسات داعمة للاستدامة في كل ما نقوم به من أنشطة، مما يجعلنا شريكًا مثاليًا للملتقى."

وباعتبارها شريكًا رئيسيًا للاستدامة، ستعمل نستله مصر بالتعاون مع ملتقى كريتيف اندسترى ساميت Creative Industry Summit ،على مناقشة التحديات البيئية وطرح الممارسات الناجحة، اعتمادًا على خبرتها الكبيرة في مجال الاستدامة وتواجدها العالمي الواسع.

قالت مي سلامة، الشريك المؤسس لكريتيف اندسترى ساميت Creative Industry Summit قائلة: "نحن سعداء بالتعاون مع نستله لتكون شريكا في تعزيز ممارسات الاستدامة بكافة فعاليات كريتيف اندسترى ساميت Creative Industry Summit لما لها من خبرات عالمية واسعة في هذا المجال. إننا نحرص على عقد شراكات استراتيجية تساعد في تحقيق رؤيتنا حول تحفيز ودعم صناعة الإبداع، ومع توسع وانتشار الملتقى حرصنا على تقديم بٌعد جديد هذا العام من خلال زيادة الوعي لدى المشاركين بأهمية التحديات البيئية التي نواجهها وأن نلعب دورا فاعلا في مساعدة المجتمع على مواجهة هذه التحديات.