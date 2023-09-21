محمود التهامي يحيي حفل المولد النبوي فى نقابة الصحفيين

كشفت نقابة الصحفيين، عن تنظيم احتفالية يحيها الشيخ محمود التهامي، وذلك بمناسبة المولد النبوى الشريف تحت عنوان "الليلة المحمدية".

ومن المقرر أن يقام حفل نقابة الصحفيين يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢٦ سبتمبر، على مسرح النقابة فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويشدو التهامى بعدد من القصائد، والابتهالات والأناشيد الدينية، في حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بينها " قمر سيدنا النبى، صعايدة يا رسول الله، ياهو".

وكان أحيي الشيخ محمود التهامي حفل إنشاد ديني بساقية عبدالمنعم الصاوي.

يشار إلى أن الشيخ محمود التهامي يقدم مولد أهل الذكر بالساقية، ولد بصعيد مصر وحفظ القرآن الكريم والتحق بالأزهر الشريف وتخرج من كلية اللغة العربية، ودرس الموسيقي دراسات حره بالكونسير فيدور.

معلومات عن محمود التهامي

واحترف الشيخ محمود التهامي الإنشاد الديني في السادس عشر من عمره، شارك في العديد من المهرجانات المحلية والعربية والعالمية، وحصل على أفضل لحن لبردة البوصيري في مهرجان البردة بأندونيسيا أطلق عليه الجمهور لقب فارس الإنشاد الديني وله أكثر من 28 ألبوم بالأسواق.