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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لقاء متقلب .. بيراميدز يدرك التعادل في شباك الزمالك

رمضان صبحي
رمضان صبحي

أدرك نادي بيراميدز هدف التعادل في شباك الزمالك ، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة ، لحساب منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.
 

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الشوط الأول .. بيراميدز يتفوق على الزمالك بتقدم مستحق


جاء الهدف في الدقيقة 76 عبر اللاعب رمضان صبحي ، لتصبح النتيجة تعادل إيجابي بثنائية لكل فريق.
كان الهدف الأول للأبيض ، قد جاء من تسديدة قوية متقنة عبر اللاعب نبيل عماد دونجا في الدقيقة 56، لتصبح النتيجة تعادلاً إيجابيًا بهدف لمثله ، قبل أن ينجح إبراهيما ناداي في التقدم للأبيض بثاني الأهداف عند الدقيقة 61 ، ليعطي الزمالك التقدم في النتيجة بثنائية لهدف ،ثم جاء تعديل رمضان صبحي للنتيجة.

كان بيراميدز قد بدأ اللقاء بكل من ..
في حراسة المرمى: أحمد الشناوي. 
في خط الدفاع : علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ.
في خط الوسط : مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبدالله السعيد - إبراهيم عادل - مهند لاشين. 
في الهجوم: فيستون ماييلي.

بينما جاء تشكيل الزمالك على النحو التالي ..
حراسة المرمى : محمد صبحي.
في الدفاع: مصطفى الزناري- محمود علاء- حمزة المثلوثي.
في الوسط: محمد عبدالشافي- عمرو السيسي- عمر جابر- محمد أشرف "روقا"- سيد عبدالله.
في الهجوم: ناصر منسي- أحمد عبدالرحيم "إيشو".
 

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