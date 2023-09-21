لقاء متقلب .. بيراميدز يدرك التعادل في شباك الزمالك
أدرك نادي بيراميدز هدف التعادل في شباك الزمالك ، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة ، لحساب منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.
جاء الهدف في الدقيقة 76 عبر اللاعب رمضان صبحي ، لتصبح النتيجة تعادل إيجابي بثنائية لكل فريق.
كان الهدف الأول للأبيض ، قد جاء من تسديدة قوية متقنة عبر اللاعب نبيل عماد دونجا في الدقيقة 56، لتصبح النتيجة تعادلاً إيجابيًا بهدف لمثله ، قبل أن ينجح إبراهيما ناداي في التقدم للأبيض بثاني الأهداف عند الدقيقة 61 ، ليعطي الزمالك التقدم في النتيجة بثنائية لهدف ،ثم جاء تعديل رمضان صبحي للنتيجة.
كان بيراميدز قد بدأ اللقاء بكل من ..
في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
في خط الدفاع : علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ.
في خط الوسط : مصطفى فتحي - وليد الكرتي - عبدالله السعيد - إبراهيم عادل - مهند لاشين.
في الهجوم: فيستون ماييلي.
بينما جاء تشكيل الزمالك على النحو التالي ..
حراسة المرمى : محمد صبحي.
في الدفاع: مصطفى الزناري- محمود علاء- حمزة المثلوثي.
في الوسط: محمد عبدالشافي- عمرو السيسي- عمر جابر- محمد أشرف "روقا"- سيد عبدالله.
في الهجوم: ناصر منسي- أحمد عبدالرحيم "إيشو".