ألم البطن والانتفاخ من أعراض سرطان القولون.. أطباء يكشفون

بحسب الخبراء، آلام البطن المصحوبة بالانتفاخ قد تشير إلى الإصابة بسرطان القولون، كما ذكر العلماء علامات أخرى، بالإضافة إلى الألم والانتفاخ، والتي في حال وجودها يجب استشارة الطبيب على الفور لفحصها.

وقال العلماء: "الأعراض النموذجية لسرطان القولون تشمل الدم في البراز، والتشنجات، وآلام البطن والانتفاخ، وفقدان الوزن بشكل غريب، والضعف العام".

الأمعاء الغليظة هي القسم الأخير من الجهاز الهضمي وينقسم إلى الأعور مع الزائدة الدودية والقولون الصاعد والقولون المستعرض والقولون النازل والقولون السيني والمستقيم، سرطان القولون هو ورم خبيث ينمو من الغشاء المخاطي المبطن لجدار الأمعاء الغليظة، في معظم الحالات، يقع الورم في السيني، الأعور أو المستقيم.

ويشير الأطباء إلى أن الأعراض المذكورة أعلاه، بما في ذلك آلام البطن والانتفاخ، يمكن أن تحدث أيضًا مع حالات صحية أقل خطورة، لذا فإن وجودها لا يعني على الفور الإصابة بسرطان القولون لذلك، في مثل هذه الحالات، من المهم طلب الفحص، ومن المهم بشكل خاص تحديد موعد مع الطبيب إذا تمت ملاحظة انحرافات عن وظيفة الأمعاء الطبيعية وتغيرات في حركات الأمعاء لأكثر من يوم واحد، كما أكد الخبراء.

سرطان القولون هو مرض بطيء النمو، وإذا تم اكتشافه مبكرًا، فإن تشخيص المريض عادة ما يكون مناسبًا.

وأضاف الباحثون: "تشمل العلامات الخطيرة لاحتمال الإصابة بسرطان الأمعاء وجود مخاط أو صديد في البراز، والألم، والانتفاخ، والتشنج الشديد في البطن، والإسهال الذي يستمر لأكثر من 24 ساعة، والغثيان والقيء المستمر، والدوخة".