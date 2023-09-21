سقطة جديدة من بايدن تغضب الرئيس البرازيلي (فيديو)

نسي الرئيس الأمريكي جو بايدن، مصافحة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، عندما خرج من منصة الأمم المتحدة في نهاية خطاب مشترك.

وأظهر فيديو غضب لولا دا سيلفا، “77 عاما”، بعد أن تقاسم الزعيمان المنصة للحديث عن مبادرتهما لتحسين حقوق العمال في كل دولة.

وبدأ اجتماعهما الدبلوماسي بداية متعثرة عندما حرك بايدن “80 عاما” العلم البرازيلي الذي يبلغ ارتفاعه سبعة أقدام، وتركه يتأرجح مع اقترابه من المنصة.

خطاب مشتت من بايدن

ألقى الرئيس بايدن، خطاباً مشتتاً حول "رؤيته الاقتصادية لإعادة بناء اقتصادنا من الوسط إلى الخارج ومن الأسفل إلى الأعلى، وليس من الأعلى إلى الأسفل" بينما كان لولا يراقب من جناحه الأيمن.

في هذه الأثناء، أثناء خطاب لولا، تخبط بايدن في سماعة الرأس التي كان يستخدمها للاستماع إلى نسخة مترجمة.