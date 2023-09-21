بطعنة في الصدر.. شاب ينهى حياة آخر بسباح أبيض في بولاق الدكرور

تمكنت مباحث الجيزة من القبض على المتهم بقتل شاب بطعنة نافذة من سلاح أبيض خلال مشاجرة في بولاق الدكرور.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة عصام.و 24 عاما.



وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وشاب آخر علي إثرها قام بطعنة طعنة نافذة أودت بحياته في الحال، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

ضبط فني تكييف انتحل صفة مسؤول بجهة حكومية للنصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط فنى تكييف، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة حلوان لانتحاله صفة مسؤول بإحدى الجهات الحكومية.

وتبين أن المتهم قدم كارنيه منسوب صدوره لذات الجهة، وعُثر بحوزته على (طبنجة صوت – مجسم جهاز لاسلكى صغير الحجم - قيد حديدى - كتافة برتبة عسكرية – 3 هواتف محمولة – وحدات تخزين - بطاقات بنكية - كارنيه منسوب صدوره لإحدى الهيئات الدولية - كارنيه تابع لإحدى النقابات "منتهى").

وعثر بداخل مسكنه على (أقراص مخدرة - طلقات نارية - مبلغ مالى) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد انتحال الصفة وحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل حرق عامل طفليه بمياه نار والتخلص من حياته في القاهرة

قرر عامل في لحظة ضعف التخلص من حياته وحرق طفليه، بسبب رفع زوجته دعوى خلع ضده وحصولها على حكم بالنفقة، مما دفعه لإحضار كمية من مياه النار الحارقة وسكب جزء منها على طفليه وشرب ما تبقى من الزجاجة.



تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من الأهالي بوجود متوفي ومصابين داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث.

وبالفحص عثر على جثة عامل بورشة وبجواره ابنيه مصابين بحروق شديدة جراء تعرضهم لرش مياة النار، وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى وراء ارتكاب الواقعة بسبب قيام زوجته برفع دعوى خلع ضده بالإضافة لحكم المحكمة لها بنفقة.



وأضافت التحريات أنه فى يوم الواقعة أحضر المتوفى زجاجة مياه نار وألقاها على ابنيه البالغين من العمر 17 و15 عاما مما تسبب فى إصابتهما بحروق، وعقب ذلك شرب ما تبقى في الزجاجة مما تسبب فى احتراق أعضائه الداخلية، ووفاته.

تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.