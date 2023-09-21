قيس سعيد يدعو لإجراء انتخابات المجالس المحلية التونسية يوم 24 ديسمبر

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنه سيتم إصدار أمر لدعوة الناخبين إلى انتخابات المجالس المحلية في يوم 24 من شهر ديسمبر المقبل، حسبما أفادت وسائل إعلام تونسية، مساء اليوم الخميس.

وأضاف الرئيس التونسي خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن الدورة الأولى ستكون في 24 ديسمبر المقبل، ثم بعد ذلك سيتم تنظيم الدورة الثانية إثر الإعلان عن نتائج الدورة الأولى، فإذا لم يتحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى سيتم اللجوء إلى دورة ثانية لا يتقدم إليها إلا المرشحان الأول والثاني اللذان تحصلا على أغلبيه الأصوات في الدورة الأولى.

رئيس تونس يُؤكد ضرورة استكمال الحركة الدبلوماسية سريعًا

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع نبيل عمار، وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ضرورة استكمال الحركة الدبلوماسية في أسرع وقت حتى يلتحق السفراء والقناصل الجدد بمراكز عملهم، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء الخميس.

شدّد رئيس الجمهورية التونسية على ضرورة أن يعمل كل سفير على تمثيل تونس أحسن تمثيل في أي عاصمة وفي أي محفل ويستحضر في كل آن وحين أنه يمثل دولة مستقلة ذات سيادة، والسيادة داخلها ملك للشعب التونسي وحده.

كما ذكّر بالمهام الموكلة إلى القناصل وضرورة تحميلهم المسئولية لتيسير الخدمات للتونسيين المقيمين بالخارج.

على صعيد آخر، تم التطرق، مجددًّا، إلى ملف استرجاع الأموال المنهوبة وذلك بعمل دبلوماسي مكثف وبطرق جديدة وبشكل جماعي في الداخل مع سائر الوزارات المعنية، وبالتنسيق مع كل الدول في الخارج، وخصوصًا في إطار المنظمات الدولية العالمية منها والإقليمية لأن هذه الأموال هي من حق الشعب التونسي وهو حق لن يسقط بالتقادم.