شركة المياه الوطنية السعودية تطرح وظائف لحمَلة الدبلوم والبكالويوس

طرحت شركة المياه الوطنية السعودية وظائف شاغرة لحملة المؤهلات المتوسطة والعليا للعمل في عدد من مدن المملكة العربية السعودية، وفق شروط محددة ابرزها إجادة اللغة الإنجليزية.

وكانت المياه الوطنية أعلنت عبر موقعها الإلكتروني عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الإدارية والتقنية والهندسية، للعمل في تلك المناطق "الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، القصيم، تبوك، حقل، الحناكية"، موضحة المسميات الوظيفية المتاحة والتي جاءت على النحو التالي:

- مشرف التشغيل والصيانة

- أخصائي خدمة عملاء

- مدير الأمن الفني

- مدير المشروع

- منسق عمليات التوزيع

- أخصائي مراقبة

- أخصائي مشتريات

- أخصائي الامتثال الأمني

- مهندس هيدروليكي

- مدير العلاقات التجارية

- مدير المخاطر التشغيلية

- أخصائي تحسين الأداء

- أخصائي السلامة

- قائد تطوير العقود

- أخصائي التحصيل التجاري

- أخصائي أول استراتيجية الشركة

- أخصائي كفاءة الأداء

- رئيس قسم الاختبار والتشغيل

- مدير حوكمة الشركات

- مدير الخدمات الفنية

- أخصائي أوامر التغيير

- مشرف الأزمات والكوارث

- مشرف الاشعاع

- رئيس قسم السلامة

- قائد الرصد والابلاغ.

شروط عامة لشغل وظائف شركة المياه السعودية

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.

- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

التخصصات المطلوبة

- إدارة الأعمال

- القانون

- الأنظمة

- الموارد البشرية

- العلاقات العامة

- المحاسبة

- تقنية المعلومات

- الأمن السيبراني

- نظم معلومات إدارية

- البحوث الإحصائية

- علوم الحاسب

- علوم البيانات

- إدارة سلاسل الإمداد

- إدارة المشاريع

- الهندسة (عام)

- الهندسة الصناعي.

شركة المياه الوطنية عام 2008م

تأسست شركة المياه الوطنية عام 2008م، هي شركة مساهمة سعودية، مملوكة بالكامل للدولة متمثلة في صندوق الاستثمارات العامة, وتقدم خدمات المياه والصرف الصحي على أٌسس تجارية سليمة وفقاً لأحدث المعايير العالمية وذلك بتضافر جهود الكوادر الوطنية.

خدمات شركة المياه الوطنية

كما تقوم شركة المياه الوطنية بخدمات عديدة منها: