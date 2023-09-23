iPhone 15 عالق على شعار Apple أثناء الإعداد؟ إليك كيفية إصلاحها

إذا كنت تقوم بإعداد iPhone 15 جديدًا اليوم، فقد تواجه بعض المشكلات. كما تم الإبلاغ عنه لأول مرة بواسطة 9to5Mac، يمكن أن تتعطل الطرز الجديدة (بما في ذلك المتغيرات القياسية والمحترفة) في حلقة التمهيد حيث قد تتجمد على شعار Apple عند نقل التطبيقات والبيانات إلى النموذج الجديد. على الرغم من أن شركة Apple تقول إن عملية الإعداد يجب أن تطالبك بتثبيت iOS 17.0.2، الذي يعمل على حل المشكلة، إلا أن بعض المستخدمين أبلغوا عن فشلهم في القيام بذلك. إليك ما يجب فعله.

أولاً، إذا طالبك إعداد iPhone 15 الخاص بك بتثبيت iOS 17.0.2 قبل الوصول إلى خطوة نقل البيانات، فأنت على ما يرام: وهذا يعني أن الإصلاح العاجل من Apple يعمل كما هو مخطط له، ولا داعي للقلق بشأن أي تعليمات خاصة . اقبل التحديث، وانتظر حتى يتم تثبيته وإكمال العملية. ولكنك ستحتاج إلى الانتقال إلى جهاز الكمبيوتر إذا لم يطالبك بالتحديث.

الحل البديل للكمبيوتر

ابدأ بتوصيل جهاز iPhone الخاص بك بجهاز Mac أو Windows PC باستخدام كابل USB-C المرفق (أو أي متوافق). بعد ذلك، قم بوضع الهاتف في وضع الاسترداد باستخدام مجموعات الأزرار التالية: بينما لا يزال متصلاً، اضغط بسرعة على زر رفع مستوى الصوت الخاص بجهاز iPhone، ثم زر خفض مستوى الصوت. بعد ذلك مباشرة، اضغط مع الاستمرار على زر (الطاقة / السكون) الموجود على جانب الهاتف حتى يعرض هاتفك الصورة أدناه لجهاز الكمبيوتر والكابل. (إذا لم تتمكن من رؤيته، فجرّب مجموعات الأزرار مرة أخرى دون توقف مؤقت.)

بعد ذلك، يمكن لمستخدمي Mac فتح Finder وتحديد iPhone الخاص بهم من الشريط الجانبي. سيحتاج مستخدمو Windows إلى فتح iTunes. (إذا لم يكن لديك بالفعل، يمكنك تنزيله من هنا.)

بعد فتح Finder (Mac) أو iTunes (Windows)، سيسألك ما إذا كنت تريد استعادة هاتفك أو تحديثه. اختر "استعادة"، وسيتم تثبيت البرنامج الجديد. (تلاحظ شركة Apple أنه إذا تمت إعادة تشغيل جهاز iPhone الخاص بك أثناء قيام جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي بتنزيل التحديث، فستحتاج إلى الانتظار حتى يكتمل التحديث قبل تكرار مجموعة أزرار وضع الاسترداد من الفقرة الثالثة.)

بعد أن يكمل جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي عملية استعادة البرنامج، من المفترض أن تكون قادرًا على فصل جهاز iPhone الخاص بك واتباع المطالبات التي تظهر على شاشته لإعداده ونقل بياناتك كالمعتاد.

الحل بدون جهاز كمبيوتر

إذا كنت مسافرًا أو لم تتمكن من الوصول إلى جهاز كمبيوتر، فهناك طريقة بديلة قد تستغرق وقتًا أطول قليلاً. بعد تشغيل الهاتف، حدد خيار إعداده كجهاز iPhone جديد بدلاً من نقل التطبيقات والبيانات من الطراز القديم أو iCloud. بعد ذلك، بعد أن ينتقل بك إلى شاشة رئيسية نظيفة لأول مرة، انتقل إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج، وقم بتثبيت تحديث iOS 17.0.2.

بعد اكتمال التحديث، توجه إلى الإعدادات > عام > نقل أو إعادة تعيين iPhone، واختر "مسح جميع المحتويات والإعدادات" في أسفل الشاشة. بعد اكتمال عملية إعادة ضبط المصنع، من المفترض أن تسمح لك عملية الإعداد بنقل المحتوى الموجود لديك من iCloud أو هاتفك القديم.