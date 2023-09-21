الخميس 21/سبتمبر/2023 - 08:27 م 9/21/2023 8:27:25 PM

تلاحظ هذه الأيام ومنذ فترة طويلة ظاهرة ملفتة للأنظار فى مظهر غير حضارى، وهى ظاهرة انتشار الشحاتين وبكثرة، وازدادت بشكل مكثف هذه الأيام فى وسائل النقل العام ومداخل محطات مترو الأنفاق وعلى المقاهى والكافيهات، يستدرون عطف المارة بقصص وروايات وهمية فى منظر مقزز وبأعداد غفيرة. وهناك بعض الأشخاص يقومون بتسريح أبنائهم، وأصبح هذا التسول مهنة احترافية يتكسبون منها مئات الجنيهات يوميا وبدون أدنى مجهود، ونحن الآن فى محاولة لتنشيط السياحة وأصبح هذا المنظر المشين يثير الاشمئزاز والعار أمام السائح الأجنبى.

فإلى متى تستمر هذه الظاهرة غير المرضية والتى تسىء لنا جميعا؟ لذا نطالب الأجهزة المعنية بوضع حد لهذه المهزلة.. وفقنا الله لمصلحة وطننا الحبيب.