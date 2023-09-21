حلمي عبدالباقي : مصطفى كامل تفوق على هاني شاكر في إدارة الموسيقيين

أكد المطرب حلمي عبدالباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، إن الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين تفوق على هاني شاكر في إدارة النقابة".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "خطوة عزيزة" المذاع على قناة "تن": “هاني شاكر قيمة فنية وأخلاقية كبيرة جدا، وشخص جميل ومحترم ومطرب خارج التقييم، إنما كإدارة أقل كثيرا من مصطفى كامل”.



وتابع: "مصطفى كامل بيعمل أي شيء طالما في صالح الجمعية العمومية بدون التفكير في النتيجة، ويتميز بقوة الشخصية والجرأة في اتخاذ القرارات وهو الرجل الفولاذي الذي لا يهدأ ولا ينام وعلى طول متوتر ومحب للعمل وقام بزيادة المعاشات والعلاج الخاص بالأعضاء".



وكان فاجأ الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أعضاء الجمعية العمومية بتغيير قرار المستحقين لحلوى المولد النبوي.

وقال مصطفى كامل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "تم تعديل القرار حلويات المولد النبوي لكل الزملاء بالمعاش لأنهم الأولى بكل الامتيازات وبإذن الله التسليم لأعضاء الجمعية العمومية من واقع الكشوف الانتخابية بالقاهرة والمحافظات لمن اهتم وشارك بالانتخابات من يوم ٢٣ و٢٤ و٢٥".

وكان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أعلن مؤخرًا عن تخصيص مبلغ نصف مليون جنيه، لشراء حلاوة المولد، وذلك لأول مرة في تاريخ النقابة.

وكتب مصطفى كامل، منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا فيه: “صباح الخير على كل الزملاء الموسيقيين، الحمد لله ولأول مرة أيضًا في نقابة المهن الموسيقية، قررت تخصيص مبلغ نصف مليون جنيه لشراء حلويات المولد النبوي الشريف أعاده الله علينا جميعًا بالخير والبركات”.

تحقيق النقابة إيرادات ضخمة

وأضاف نقيب المهن الموسيقية: “الحمد لله بعد أن حققت النقابة إيرادات وموارد مالية لم يسبق لها مثيل منذ نشأتها وهي حقوقكم لكم ولأسركم الكريمة، رأيت أنه من واجبنا في ظل غلاء الأسعار أن نظل مساندين لكل الزملاء في كل المناسبات قدر المستطاع ( أموال الموسيقيين للموسيقيين)”.

وتابع: "تم الاتفاق مع كبرى شركات الحلويات بمصر على شراء حلويات المولد النبوي بأعلى جودة وأفضل الأسعار، والتي تليق للمعايدة على الزملاء احتفالا بمناسبة المولد النبوي الشريف.



وأكد الفنان مصطفى كامل، أن الأعضاء الذين شاركوا في انتخابات النقابة، هم من لهم الأحقية في الحصول على هدية النقابة بمناسبة المولد النبوي، قائلًا: ملحوظة، الأحقية لعدد 2000 عضو فقط والذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ومسددي الاشتراكات 2023، إضافة إلى 500 عضو من أصحاب المعاشات الأقل من مبلغ 1000 جنيه فقط على مستوى الجمهورية.

واختتم مصطفى كامل، قائلًا: أموالكم وأحوالكم أمانة في رقبتي رغم أنف الحاقدين والفاسدين.. سنظل معكم بأمر الله في السراء والضراء حتى أرحل عن هذا الكيان.