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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عمال هوليوود المضربون يبيعون مقتنياتهم ليعيشوا (فيديو)

عمال هوليوود المضربون
عمال هوليوود المضربون يبيعون مقتنياتهم

نظم عمال هوليوود المضربون، سوقًا للسلع المستعملة في ساحة انتظار السيارات في لوس أنجلوس، إذ استمرت الإضرابات المزدوجة التي أوقفت معظم الإنتاج المكتوب في جميع أنحاء المدينة في التأثير اقتصاديًا على أفراد الطاقم الذين ظلوا عاطلين عن العمل لعدة أشهر.

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كان ما يقرب من 65 شخصًا يبيعون التذكارات أو السلع المخبوزة أو الحرف اليدوية أو الأدوات المنزلية التي يتم سحبها من خزائنهم الخاصة، وفقًا لما أفاد به منظم سوق السلع المستعملة جريج إس جيلداي.

ذكر جيلداي، أحد صانعي الدعائم، أنه بدأ بديون قدرها 2000 دولار أمريكي في بداية إضراب WGA، والتي تصاعدت الآن إلى أكثر من 25000 دولار أمريكي لتغطية الإيجار والنفقات الأساسية.

سوق في لوس أنجلوس لمضربي هوليوود لكسب المال

في محاولة لكسب المزيد من المال، باع دراجة نارية وكان يحاول كسب المال من مجموعته من ألعاب حرب النجوم والمجلات القديمة وأشياء أخرى.

ترك كتاب هوليوود وظائفهم في شهر مايو، وتبعهم الممثلون في شهر يوليو. وقدرت IATSE، النقابة التي تمثل فنيي الإضاءة ومصممي الأزياء وغيرهم من أفراد طاقم السينما والتلفزيون، أن الإضرابات أدت إلى خسارة أكثر من 1.5 مليار دولار أمريكي في أجور أعضائها.

في حين يمكن للكتاب وفناني الأداء التقدم بطلب للحصول على المساعدة من نقاباتهم، وبعض أفراد الطاقم مؤهلون للحصول على إعانات البطالة الحكومية، يدعي الكثيرون أن هذه المساعدة غير كافية لتغطية نفقاتهم.

ومع استنفاد مدخراتهم أو استنفادها تقريبًا، يكافح العمال من أجل تجميع الأموال لتلبية احتياجاتهم المالية.

ومن المقدر أن يصل التأثير الاقتصادي للإضرابات إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار أمريكي في كاليفورنيا والولايات الأخرى ذات الإنتاج الثقيل مثل جورجيا ونيو مكسيكو، وفقًا للخبير الاقتصادي كيفن كلودين من معهد ميلكن.

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