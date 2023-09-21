فلسطين تدعو لضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ تعهداتها

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني "محمد اشتية"، إلى تكثيف الجهد الأمريكي نحو إلزام إسرائيل بتنفيذ تعهداتها، وكذلك تحميلها مسؤولية انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال اجتماع"اشتية" مع وفد أمريكي برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية هادي عمرو، لبحث جهود دفع العملية السياسية، وذلك على هامش مشاركته باجتماع الدول المانحة الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ونبه "اشتية" إلى أن الإجراءات الإسرائيلية من اقتحام وقتل واستيطان تشعل صراعا مفتوحا داخل نظام فصل عنصري معاصر، بحكم القانون والواقع.

ووضع اشتية، الوفد الأمريكي في صورة الوضع المالي الصعب للسلطة الفلسطينية نتيجة اقتطاع الحكومة الإسرائيلية لأموال الضرائب بشكل غير قانوني وغير خاضع للتدقيق، مُشيرًا إلى أن اقتطاعات الاحتلال من الأموال الفلسطينية تجاوزت 800 مليون دولار سنويًا.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بنى تحتية عسكرية سورية

قصفت "القوات الإسرائيلية"، بنى تحتية عسكرية خرقت "اتفاقية فك الاشتباك" في منطقة عين التينة بهضبة الجولان، حسبما أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس.

وصرح المتحدث بأن دبابات الجيش قصفت مبنين مؤقتين كان يستخدمهما الجيش السوري في منطقة عين التينة، مشيرا إلى أن وجودهما خرق "لاتفاقية فك الاشتباك" بين إسرائيل وسوريا.