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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مغربية تقاضي صحيفة فرنسية بسبب صورتها على غلاف عدد الزلزال

زلزال المغرب
زلزال المغرب

تقدمت مواطنة مغربية بدعوى قضائية ضد صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، بعد أن نشرت صورتها على غلاف عدد خاص بشأن زلزال الحوز الذي وقع في المغرب يوم 9 سبتمبر الجاري.

 

وأظهرت الصورة المواطنة وهي تتألم بقرب منزلها المدمر، مرفقة بالعبارة "ساعدونا، نحن نموت في صمت".

 

وأوضحت المواطنة في شكواها أن العبارة التي نشرتها الصحيفة لم تصدر على لسانها، وأن ما قالته في الواقع هو "عاش الملك"، واتهمت الصحيفة بانتهاك خصوصيتها، ونشرت صورتها دون موافقتها.

 

من جهتها، دافعت صحيفة "ليبراسيون" عن قرارها نشر الصورة، مؤكدة أنها أخذتها من وكالة "فرانس بريس" مرفقة بالعبارة التالية: "امرأة تتفاعل مع تدمير منزلها بسبب الزلزال الذي وقع في وسط مدينة مراكش في الـ9 من سبتمبر 2023".

 

وذكرت الصحيفة أنها لم تكن تقصد الإساءة للمواطن، وأنها تأسف إذا شعرت بالإساءة، وينتظر أن تنظر المحكمة الفرنسية في الدعوى خلال الأسابيع المقبلة.

 

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