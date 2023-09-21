حماده عزالدين يكشف تفاصيل الفيلم القصير "بطولة مشتركة"

انضم الممثل حماده عز الدين، لأبطال الفيلم القصير "بطولة مشتركة"، والمنتظر انطلاق تحضيراته النهائية خلال الفترة القليلة المقبلة.



وأضاف حماده عز الدين أن الفيلم يتناول قصة بطولة كرة قدم في منطقة ما دون تحديدها، تقع فيها الكثير من التفاصيل غير الشرعية وسط خناقات واشتباكات في إطار من الأكشن والدراما، وذلك في إطار عمل قصير من ١٢ دقيقة فقط، وذلك معتمدا على قصص للاعبين كرة قدم في الأقاليم يحاولون الوصول إلى العالمية.

تابع عزالدين أن العمل من بطولة عدد كبير من الممثلين الشباب من خريجي معهد سينما وبعض الممثلين الهواة، لافتًا إلى أن العمل من إخراج وتأليف محمود علاء، واختتم قائلًا:"نتمنى أن نصل للعالمية بهذا العمل ونشارك من خلاله في عدد من المهرجانات الدولية".